Янчук: молодость станет преимуществом Медведева в финале Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал фаворита в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Учитывая, что Медведев моложе на десять лет, его мотивация и амбиции очень высоки. Думаю, он верит в свою победу и настроен очень серьёзно. Надаль тоже настроен серьёзно, поскольку намерен опередить всех по количеству побед на ТБШ и установить рекорд. Встретятся два сильных соперника, но молодость всё же станет преимуществом Даниила. К тому же он уже обладает и опытом. Год назад он играл в финале Australian Open с Новаком Джоковичем, хотя и уступил. Россиянин прошёл через непростые испытания и с честью вышел из них. Можно сказать, он гнётся, но не ломается. За счёт мастерства Даниила можно прижать, но характер его выручает. Он борется до конца и не мирится с поражениями. А если матч затянется, то разница в возрасте даст о себе знать. В пятисетовике шансы Медведева на победу выше», — заявил Янчук в интервью RT.

Ранее Веснина заявила, что Медведеву необходимо сохранять фокус и бороться до конца.