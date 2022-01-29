Веснина: Медведеву необходимо сохранять фокус и бороться до конца

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как Даниилу Медведеву сохранить спокойствие в финале Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Даниил не нуждается в моих советах. Но самое важное — сохранить спокойствие и хладнокровие, не отвлекаться. Ты должен словно находиться в «воздушном шарике» и видеть только мяч и, может, ещё тренера на трибунах. Необходимо сохранять фокус и бороться до конца. Поверьте, в финалах ТБШ тебе никто ничего не подарит. Там каждое очко приходится выгрызать и сдирать ноги в кровь. Это настоящее поле боя», — заявила Веснина в интервью RT.

Она также рассказала, может ли Даниил Медведев заранее перегореть перед финалом Australian Open.

«Всё возможно, но Даниил — очень умный и думающий спортсмен. По его действиям на корте видно, как он размышляет над каждым розыгрышем, как хитро выстраивает тактику. И я уверена, он правильно подготовит себя к противостоянию с Надалем. Опять же, не нужно себя накручивать. Все знают, что стоит на кону, так зачем грузить себя лишними мыслями? Есть маленькая хитрость: не думать, что это финал. Просто бороться, чтобы после окончания встречи тебе не было стыдно. Даня должен быть полностью удовлетворён тем, как отдал всего себя», — добавила Веснина.

Ранее Веснина поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии 2022 года, где сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.