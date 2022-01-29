Веснина: не могу сказать, что Медведев мощнее Надаля

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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии 2022 года, где сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
Веснина: не могу сказать, что Медведев мощнее Надаля
  • © AP Photo/Simon Baker

«Не могу сказать, что Даня мощнее. Он просто моложе. Отсюда лучшее движение, чем у Надаля. Но все мы знаем о невероятных бойцовских качествах Рафы. Он ведь способен брать верх в тех встречах, где на него уже никто не ставит. Откуда-то изнутри он достаёт свой невероятный удар, обводит соперника у сетки, находясь уже чуть ли не в подтрибунном помещении. Поэтому он и великий чемпион. И чтобы его обыграть, нужно подойти физически готовым к этому испытанию. Я думаю, на данный момент они абсолютно равны. Да, у одного лучше подача и он моложе, а другой обладает невероятным опытом. Но в целом выделить фаворита нереально», — заявила Веснина в интервью RT.

Ранее Веснина заявила, что Медведев из-за своей вспыльчивости рискует пойти по тонкому льду.

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