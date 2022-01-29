Веснина: Медведев из-за своей вспыльчивости рискует пойти по тонкому льду

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как Даниилу Медведеву сохранить спокойствие в финале Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Даня вспыльчивый, ему всегда хочется справедливости, чтобы его услышали. К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Излишние эмоции могут помешать ему, и Медведев сам это прекрасно знает. Тут он рискует пойти по тонкому льду. Не хотелось бы, чтобы его вывела из себя какая-нибудь мелочь, незначительный отвлекающий фактор. Важно будет сохранить фокус на игре от начала и до конца. Когда идёшь за победой на турнире Большого шлема, тебя ничто не должно отвлекать. Мы всё понимаем — нервы. Хочется порой выпустить пар, но нужно чувствовать грань. Даня даже может швырнуть ракетку или покричать, но голову он обязан сохранять холодной. На провокации нельзя поддаваться», — заявила Веснина в интервью RT.

Ранее Веснина назвала Медведева фаворитом в финале Australian Open.