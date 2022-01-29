Веснина: Медведев из-за своей вспыльчивости рискует пойти по тонкому льду

Короткая ссылка
Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как Даниилу Медведеву сохранить спокойствие в финале Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем.
Веснина: Медведев из-за своей вспыльчивости рискует пойти по тонкому льду
  • © AP Photo/Hamish Blair

«Даня вспыльчивый, ему всегда хочется справедливости, чтобы его услышали. К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Излишние эмоции могут помешать ему, и Медведев сам это прекрасно знает. Тут он рискует пойти по тонкому льду. Не хотелось бы, чтобы его вывела из себя какая-нибудь мелочь, незначительный отвлекающий фактор. Важно будет сохранить фокус на игре от начала и до конца. Когда идёшь за победой на турнире Большого шлема, тебя ничто не должно отвлекать. Мы всё понимаем — нервы. Хочется порой выпустить пар, но нужно чувствовать грань. Даня даже может швырнуть ракетку или покричать, но голову он обязан сохранять холодной. На провокации нельзя поддаваться», — заявила Веснина в интервью RT.

Ранее Веснина назвала Медведева фаворитом в финале Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить