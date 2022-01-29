Веснина назвала Медведева фаворитом финала Australian Open
- РИА Новости
«Если взять последние результаты Даниила, то, наверное, так сказать можно. К тому же он является действующим чемпионом последнего Турнира Большого шлема — US Open. Но это не более чем рейтинг. Опыт же игры на таком уровне, конечно, находится на стороне Надаля, который, как мы все знаем, идёт за своей 21-й победой на ТБШ», — заявила Веснина в интервью RT.
Ранее Кафельников заявил, что считает Медведева фаворитом финала Australian Open.