Надаль не отыгрывался со счёта 0:2 по сетам 15 лет

Рафаэль Надаль не отыгрывался со счёта 0:2 по сетам с 2007 года.

В финале Australian Open он уступил Даниилу Медведеву первые две партии, но выиграл третью.

В последний раз ему удалось отыграться в подобной ситуации на «Уимблдоне»-2007.

Тогда испанец в четвёртом круге оказался сильнее другого россиянина, Михаила Южного (4:6, 3:6, 6:1, 6:2, 6:2).

В итоге Надаль дошёл до финала, где также в пяти сетах уступил Роджеру Федереру.

Ранее Медведев пожаловался судье на хамство болельщиков после поражения Надалю в третьем сете финала AO.