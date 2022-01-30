Медведев проиграл сет в четвёртом матче Australian Open подряд
Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в третьем сете финала Australian Open со счётом 4:6 и в четвёртом матче турнира подряд не смог выиграть всухую.
- AP
Он также проиграл одну партию Максиму Кресси в четвёртом круге, две — Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале и одну — Стефаносу Циципасу в полуфинале.
Ранее Медведев выиграл пятый сет подряд в финалах ТБШ против теннисистов «большой тройки».
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