Надаль: мне всё равно, являюсь ли я лучшим теннисистом в истории 

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим в истории.

«Нет, я не поменял свою точку зрения по поводу этой темы. 21-й титул особенный, знаю, что он для меня значит, но в целом мне всё равно, лучший я в истории или нет. Я просто счастлив, что выиграл этот титул», — приводит слова Надаля журналист Лоренцо Эрколи в Twitter.

Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году.

Ранее Федерер поздравил Надаля с рекордным титулом турниров Большого шлема.