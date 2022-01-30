Медведев признался, что его разочаровали зрители в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open поделился мнением об отношении к себе со стороны болельщиков.

«Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: «Вперёд, Даниил!» — и тысяча людей сразу шипит. Мёртвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин также вспомнил, что когда он только начинал играть с представителями «большой тройки», то было много разговоров о том, что юное поколение теннисистов должно становиться лучше, а некоторые люди даже желали успехов.

«Это меня мотивировало. Но, наверное, эти люди лукавили. Потому что в каждом большом матче я видел не очень много людей, которые желали мне победы. В итоге всё это накопилось. И сегодня был пик», — добавил Медведев.

Во время матча австралийские фанаты сильно болели за Надаля и радовались ошибкам россиянина. При этом Медведев просил как-то повлиять на поведение зрителей.

Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году.

Ранее Медведев заявил, что во время матча с Надалем перестал мечтать и теперь играет только ради себя.