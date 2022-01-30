Медведев: во время матча с Надалем я перестал мечтать, теперь играю только ради себя

Российский теннисист Даниил Медведев, отвечая на вопрос об отношении к себе со стороны болельщиков, признался, что перестал мечтать во время матча с испанцем Рафаэлем Надалем в финале Australian Open.

«Cегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя, моей семьи, чтобы обеспечить её, и тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для России, так как чувствую оттуда огромную поддержку. Если перед «Ролан Гаррос» или Уимблдоном в Москве будет турнир на харде, я еду туда, даже если пропущу мейджоры. Ребёнок во мне перестал мечтать. Я играю за себя. Вот и всё. Такая у меня история», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Во время матча австралийские фанаты сильно болели за Надаля и радовались ошибкам россиянина. При этом Медведев просил как-то повлиять на поведение зрителей.

Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году.

Ранее Надаль признался, что ему всё равно, является ли он лучшим теннисистом в истории.