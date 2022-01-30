Собкин назвал финал Australian Open Медведева с Надалем битвой сильных характеров

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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Собкин назвал финал Australian Open Медведева с Надалем битвой сильных характеров
  • © AP Photo / Mark Baker

«Я не считаю, что это обидное поражение. Весь матч была абсолютно равная борьба. Просто в начале всё складывалось больше в сторону Дани, потом всё перевернулось. Это был тяжёлый матч для обоих спортсменов, была битва двух сильных характеров. Этот матч выиграл Надаль, но ни в коем случае не проиграл Медведев. У Дани хороший тренер, они сделают выводы. Даже на таком уровне есть моменты, на которые следует обратить внимание, прибавить в них», — заявил RT Собкин.

По мнению тренера, Медведеву стоит научиться не обращать внимание на нерадивых зрителей во время матчей.

«В таких матчах это один из факторов, который может повлиять, но Даня не относится к числу теннисистов, которым поддержка зрителей очень нужна. Медведев больше злился на то, что проиграл сет, ему надо было выплеснуть отрицательные эмоции, но это не было решающим фактором поражения», — заключил он.

Медведев во время финального матча в разговоре с судьёй на вышке раскритиковал действия болельщиков.

Россиянин в финале AO-2022 уступил Надалю в пяти сетах со счётом 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео, на котором Медведев назвал болельщиков идиотами в финале AO-2022.

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