Медведев остался доволен качеством тенниса в потрясающем финале Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев высказался о качестве тенниса в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Медведев остался доволен качеством тенниса в потрясающем финале Australian Open
  • © AP Photo/Hamish Blair

«Если говорить только о теннисе, то я не разочарован. Потрясающий матч. Я мог бы сыграть лучше, но, к сожалению, не получилось. Это жизнь. Надаль провёл очень мощный матч. Он играл очень сильно. Я был приятно удивлён. Выражаю большое уважение Надалю. В решающие моменты он показал весь свой потенциал и профессионализм. Он делал историю, хотя в тот момент ещё не знал об этом», — цитирует Медведева пресс-служба Australian Open.

Медведев в финале AO 2022 уступил Надалю в пяти сетах со счётом 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

Игра продолжалась пять часов 24 минуты.

Ранее Медведев высказался о своём поражении в финальном матче Открытого чемпионата Австралии.

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