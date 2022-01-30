Медведев — о финале Australian Open с Надалем: наше противостояние ещё не завершено

Россиянин Даниил Медведев высказался о поражении в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Тяжело говорить после пяти с половиной часов, проведённых на корте. Я хочу поздравить Рафу. То, что он сделал сегодня, — потрясающе. По ходу встречи просто старался играть в теннис. Уже после его окончания спросил Надаля: «Рафа, ты вообще устал?» Это безумие. Уровень был очень высоким. И после двух проигранных сетов испанец просто повысил уровень. Он выиграл 21-й турнир Большого шлема. Он потрясающий чемпион. Мне кажется, наше противостояние ещё не завершено. Поздравляю тебя и твою команду», — сказал после матча Медведев.



Российский теннисист поблагодарил двух человек, которые находились в его боксе всю неделю.

«Спасибо, что поддержали меня и разделили этот тяжёлый момент. Мы сделали всё, что могли. К сожалению, рядом не присутствовала моя супруга. Наверное, она просто сломала телевизор после всего того, что случилось. Она моя самая большая болельщица, хочу тоже её поблагодарить. Спасибо также моим родителям, сёстрам. Всё время кого-то забываю. В следующий раз постараюсь сыграть лучше. Хочу также поблагодарить организаторов. У них очень тяжёлая работа. У Australian Open прекрасный директор», — добавил он.

Игра, которая прошла в Мельбурне, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

Ранее Веснина заявила, что Медведеву в финале Australian Open не хватило опыта.