Веснина — о поражении Медведева в финале Australian Open: не хватило опыта

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года с испанцем Рафаэлем Надалем.
Веснина — о поражении Медведева в финале Australian Open: не хватило опыта
  • ©Clive Brunskill/Getty Images

«Это был один из самых фантастических финалов турниров Большого шлема, которые нам удалось увидеть. Приятно, что Даниил в нём участвовал и сотворил историю. Давно я не смотрела пять сетов мужского тенниса подряд, не отрываясь от экрана в течение пяти часов», — сказала Веснина RT.

По её мнению, 25-летнему Медведеву не хватило опыта и хладнокровия.

«У Рафаэля Надаля, как мне казалось, во втором сете уже не было сил, он был уже истощён, но доказал, что он боец. Он показал лучшие бойцовские качества, которые только можно показать. С кого и стоит брать пример, то это с Рафаэля Надаля. Обидно, что Даня не смог использовать своё преимущество, ведя 2:0 по сетам. Но в то же самое время было видно, что у него стало сводить ноги, присутствовала усталость. Но когда в матче играют два равных соперника, то тут уже говорят не о выносливости, а именно о бойцовском характере. Надаль доказал, что он не зря победитель теперь уже 21 турнира Большого шлема», — заключила она.

Игра, которая прошла в Мельбурне, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

Ранее появилось видео радостной реакции болельщиков на ошибку Медведева в финале AO с Надалем. 

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