Появилось видео радостной реакции болельщиков на ошибку Медведева в финале AO c Надалем

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Появилось видео радостной реакции австралийских болельщиков на ошибку Даниила Медведева в финальном матче Australian Open с Рафаэлем Надалем.
Появилось видео радостной реакции болельщиков на ошибку Медведева в финале AO c Надалем
  • AP

После невынужденной помарки со стороны российского теннисиста у сетки большинство зрителей принялись аплодировать и кричать. Некоторые даже вскочили со своих мест.

В ответ Медведев саркастически похлопал рукой по ракетке, удивившись реакции болельщиков.

Ранее Медведев пожаловался судье на хамство болельщиков после поражения от Надаля в третьем сете финала AO.

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