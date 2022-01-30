Появилось видео радостной реакции болельщиков на ошибку Медведева в финале AO c Надалем

Появилось видео радостной реакции австралийских болельщиков на ошибку Даниила Медведева в финальном матче Australian Open с Рафаэлем Надалем.

После невынужденной помарки со стороны российского теннисиста у сетки большинство зрителей принялись аплодировать и кричать. Некоторые даже вскочили со своих мест.

В ответ Медведев саркастически похлопал рукой по ракетке, удивившись реакции болельщиков.

Ранее Медведев пожаловался судье на хамство болельщиков после поражения от Надаля в третьем сете финала AO.