Появилось видео радостной реакции болельщиков на ошибку Медведева в финале AO c Надалем
- AP
После невынужденной помарки со стороны российского теннисиста у сетки большинство зрителей принялись аплодировать и кричать. Некоторые даже вскочили со своих мест.
В ответ Медведев саркастически похлопал рукой по ракетке, удивившись реакции болельщиков.
Ранее Медведев пожаловался судье на хамство болельщиков после поражения от Надаля в третьем сете финала AO.
Австралийцы радуются ошибке Медведева так, будто Надаль уже выиграл турнир— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 30, 2022
Посмотрим, кто будет смеяться последним 😉 pic.twitter.com/10jvcupivT