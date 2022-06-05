Источник: Надаль может объявить о завершении карьеры после финала «Ролан Гаррос»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль может объявить о завершении карьеры после финала «Ролан Гаррос».
Источник: Надаль может объявить о завершении карьеры после финала «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Shi Tang

Об этом сообщает RMC Sport.

Матч между 36-летний теннисистом и норвежцем Каспером Руудом состоится 5 июня в 16:00 мск. В случае победы Надаль станет 14-кратным победителем Открытого чемпионата Франции.

Напомним, что испанец вышел в финал турнира после того, как Александр Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк.

Ранее россиянка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от финального матча Надаля с Руудом в Открытом чемпионате Франции — 2022.

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