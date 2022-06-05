Король Испании и наследный принц Норвегии посетили финал «Ролан Гаррос»

На финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2022 между Рафаэлем Надалем и Каспером Руудом присутствуют король Испании Филипп VI и норвежский наследный принц Хокон, которые приехали поддержать спортсменов из своих стран.

AFP

© Thomas SAMSON