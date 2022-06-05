Король Испании и наследный принц Норвегии посетили финал «Ролан Гаррос»

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На финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2022 между Рафаэлем Надалем и Каспером Руудом присутствуют король Испании Филипп VI и норвежский наследный принц Хокон, которые приехали поддержать спортсменов из своих стран.
Король Испании и наследный принц Норвегии посетили финал «Ролан Гаррос»
  • AFP
  • © Thomas SAMSON

Победителем первого сета стал Надаль (6:3). На данный момент счёт второго сета 4:3 в пользу испанца.

Ранее сообщалось, что Надаль может объявить о завершении карьеры после финала «Ролан Гаррос».

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