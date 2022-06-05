Надаль рассказал, что играл на «Ролан Гаррос» с онемевшей стопой
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«Со мной был мой врач. Не знаю, как объяснить это по-английски, но мы играли с онемевшей стопой. Делали инъекцию в нерв, так что стопа «засыпала». Поэтому мне удалось сыграть», — сказал Надаль в эфире Eurosport.
Он также рассказал, что после матча с Корентеном Муте не мог ходить. По словам теннисиста, сейчас они вместе с врачом будут искать другое решение проблемы в связи с невозможностью всегда играть под анестезией.
Напомним, что Надалю диагностировали некроз ладьевидной кости стопы. После Открытого чемпионата Франции испанец должен выдержать паузу в несколько месяцев.
Ранее Надаль заявил, что пока не планирует завершать карьеру.