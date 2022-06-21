Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс провела первый матч с лета прошлого года

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Американская теннисистка Серена Уильямс в паре с представительницей Туниса Онс Жабер вышла во второй круг турнира категории WTA 500, который проходит в Истбурне.

В матче первого раунда Уильямс и Жабер обыграли пару Мари Боузкова — Сара Соррибес-Тормо со счётом 2:6, 6:3, 13:11.

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс сообщила, что сыграет на Уимблдоне 2022 года.

Американка не выступала с 2021 года, а последний турнир, в котором она приняла участие, был Уимблдон. Теннисистка снялась из-за травмы по ходу матча первого круга с белоруской Александрой Саснович.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что не будет смотреть Уимблдон.

 

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