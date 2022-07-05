Тарпищев объяснил, как Джокович смог победить в четвертьфинале Уимблдона

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Новака Джоковича над Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.
Тарпищев объяснил, как Джокович смог победить в четвертьфинале Уимблдона
  • РИА Новости

«Джокович реально переломил вторую половину матча тактически. Перестройка требовала времени, к этому разнообразию в силу специфики травы Джокович адаптировался только к концу второго сета. К тому моменту преимущество было у Джоковича», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что сербский теннисист прочувствовал игру, начал лучше подавать и несколько раз выиграл чужую подачу. По его словам, это высокий класс игры.

«В трёх сетах так бы не получилось», — заключил Тарпищев.

В четвертьфинале серб обыграл итальянца со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 35 минут.

В полуфинале Джокович сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания).

Ранее Джокович прокомментировал победу над Синнером в четвертьфинале Уимблдона.

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