Джокович о победе над Синнером: переломным моментом был туалетный перерыв

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.
Джокович о победе над Синнером: переломным моментом был туалетный перерыв
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«Две партии соперник играл лучше. Потом я взял туалетный перерыв, ушёл с корта и немного освежился. Немного поговорил с собой в зеркале… На самом деле всё так и было. Переломным моментом был туалетный перерыв», — заявил Джокович после матча.

В четвертьфинале серб обыграл итальянца со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 35 минут. 

В полуфинале Джокович сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Ранее Шамиль Тарпищев отреагировал на штраф Уимблдона от WTA за отстранение российских теннисисток.

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