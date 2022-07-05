Журова отреагировала на то, что Шарапову не пригласили на торжественное мероприятие Уимблдона
- РИА Новости
«Международные федерации боятся, потому что понимают, что может быть скандал даже из-за видеоролика. Проще перестраховаться и не включать кадры с Шараповой. Всем понятно, что Шарапова была и есть. Она великая теннисистка. Может, когда будет отмечаться следующий юбилей, то там будет по-другому», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Мария Шарапова в 2004 году сенсационно обыграла американку Серену Уильямс. Фрагмент победы россиянки также не был включён в специальный ролик.
Открытый чемпионат Великобритании — 2022 проходит без российских и белорусских теннисистов. Соревнования завершатся 10 июля.
Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдонского турнира не пригласили Марию Шарапову на празднование 100-летия центрального корта соревнований.