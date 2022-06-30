Погоня за ушедшим временем: почему Уильямс не стоит продолжать карьеру любой ценой

Серена Уильямс впервые за год провела матч одиночного разряда и в первом круге Уимблдона уступила в трёх сетах 115-й ракетке планеты Армони Тан. После поражения американка посетовала, что оказалась не готова к затяжному противостоянию, и подчеркнула, что выдала свой максимум на данный момент. При этом она изъявила желание принять участие в US Open, попытаться при поддержке домашних трибун выиграть 24-й турнир Большого шлема в карьере и повторить достижение Маргарет Корт. По мнению олимпийской чемпионки Екатерины Макаровой, 40-летняя спортсменка не успокоится, пока не достигнет поставленной цели.

Возвращения Серены Уильямс болельщики ждали с огромным интересом. В последний раз она выходила на корт в одиночном разряде ещё на прошлогоднем Уимблдоне, где в первом же круге вынуждена была отказаться от продолжения борьбы с белоруской Александрой Саснович из-за повреждения ноги.

С тех пор она продолжала отдыхать и восстанавливаться, опускаясь всё ниже в рейтинге WTA. Американка не заявилась даже на любимый Australian Open, который выиграла семь раз. Лишь за неделю до Уимблдона она провела три матча в Истбурне в паре, где компанию ей составила Онс Жабер. В итоге дуэт одержал две победы, а затем снялся.

Такие результаты также дали повод для оптимизма. Казалось, у именитой спортсменки есть шанс удачно стартовать в Лондоне, учитывая, что в соперницы ей досталась скромная 115-я ракетка планеты Армони Тан. К тому же с Уильямс в Англию приехала большая группа поддержки, включая старшую сестру Винус, которая специально заявилась в микст, чтобы подбодрить Серену.

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Увы, выиграть хотя бы одну встречу Серене не удалось, хотя она и дала бой француженке и провела на корте более трёх часов. Выступление американки оставило неоднозначное впечатление. Из позитивных моментов — она взяла верх во второй партии с разгромным счётом 6:1, но в концовке третьей не реализовала матчбол на приёме.

Однако в целом 40-летняя спортсменка смотрелась тяжеловато. Особенно непросто ей дался дебют противостояния, когда она никак не могла наладить свою подачу и постоянно срывала розыгрыши. А стоило Тан прибавить в скорости, как у именитой соперницы возникали серьёзные проблемы.

Пусть многочисленные поклонники 23-кратной обладательницы ТБШ сетуют на то, что их любимица далека от идеальной формы, сама она после окончания матча призналась: на сегодняшний день это её максимум с точки зрения функционального состояния.

«В физическом плане всё было в порядке. Кое-что дало о себе знать в последних розыгрышах. Но я хорошо двигаюсь и отбиваю. На тренировках с движением тоже всё нормально. Поэтому для меня это не стало неожиданностью... Правда, я не готовилась к трёхчасовому матчу, и, наверное, в этом заключалась моя ошибка», — поделилась впечатлениями экс первая ракетка мира.

Но главное, даже после очередной неудачи и третьего в карьере вылета в первом круге мэйджора она по-прежнему не собирается завершать карьеру и намерена выступить на домашнем US Open.

«Когда ты играешь дома, особенно в Нью-Йорке, и на US Open — первом ТБШ, на котором я одержала победу — это всегда нечто особенное... Определённо присутствует серьёзная мотивация стать лучше и играть здесь», — подчеркнула она.

С одной стороны, упорство Уильямс вызывает уважение. За свою более чем 20-летнюю карьеру она выиграла все возможные титулы и побила огромное количество рекордов. Она давно золотыми буквами вписана в историю тенниса, но, несмотря на это не потеряла желание выходить на корт.

Главной мотивацией, которая побуждает её это делать, является стремление выиграть 24-й ТБШ и повторить достижение Маргарет Корт. На пути к мечте легенду не способен остановить даже возраст. А если у неё получится выполнить данную задачу, мир спорта получит невероятную историю преодоления.

По мнению олимпийской чемпионки Екатерины Макаровой, американка, обладая чемпионским характером, просто не может уйти из спорта, пока не достигнет поставленной цели.

«Видимо, она хочет поставить точку в данной истории и не позволяет себе закончить. Если американка завершит карьеру сейчас, у неё останется ощущение недосказанности. Она до сих пор играет, и голод побед не утолён, хотя ей и исполнилось 40 лет. У Уильямс есть абсолютно всё, но она по-прежнему мечтает достичь своей цели. Для неё это как идея фикс», — объяснила Макарова в интервью RT.

Тем более у Серены уже имеется опыт удачного возвращения. В 2017-м она родила дочь и была вынуждена пропустить больше года. Но после этого уже немолодой теннисистке удалось выиграть турнир в Окленде и даже подняться в топ-10 мирового рейтинга.

Крайне близка она была и к завоеванию ТБШ. В 2018-м и 2019-м она добиралась до финалов Уимблдона и US Open, но неизменно терпела поражения. В 2020-м американка вышла в полуфинал US Open, а спустя год добилась аналогичного успеха на Открытом чемпионате Австралии. Казалось, до триумфа не хватает совсем немного.

С другой стороны, в последний раз Уильямс выигрывала ТБШ ещё до рождения ребёнка. В 2017-м американке не оказалось равных в Австралии. Как раз после этого триумфа она взяла вынужденную паузу. В дальнейшем противостоять молодым соперницам в ключевых стадиях ей было непросто. Показательными в этом плане для неё получились финалы решающих встреч. Во всех четырёх Серена не сумела взять ни сета. А Симона Халеп на Уимблдоне-2019 вовсе отдала ей всего четыре гейма — 2:6, 2:6.

«Человек сам принимает решение, когда ему уходить. Серена выиграла столько, что мы просто не вправе критиковать её. Но думаю, Уильямс пока просто далека от идеальной формы. Всё-таки не стоит забывать о возрасте и других факторах. Способна ли американка прибавить, зависит от неё. Но тут вопрос, готова ли она работать, как в молодости. Сейчас нам сложно судить о том, как она тренируется», — выразила мнение Макарова.

Но фактом остаётся то, что из игры возрастной спортсменки ушла былая мощь, благодаря которой она в былые годы буквально переламывала конкуренток по туру. Серена без сомнений и сегодня остаётся уникальной спортсменкой, но большой вопрос, готова ли она на равных сражаться с сильнейшими, ведь на сегодняшний момент её можно назвать единственной столь возрастной теннисисткой. Если же брать топ-10, в него не входит ни одна девушка старше 30. Самой опытной является занимающая седьмую строчку Каролина Плишкова, которой 30 исполнилось в марте.

А лидирующая 21-летняя Ида Швёнтек появилась на свет уже после того, как Уильямс-старшая завоевала первый ТБШ. Практически невозможно себе представить, что Серена, потерпевшая поражение от безвестной Тан, бросит вызов полячке, одержавшей 36 побед подряд и недавно выигравшей «Ролан Гаррос». По словам Макаровой, сделать это будет сложно даже в силу большой разницы в возрасте.

«Можно сказать, сейчас в женском теннисе идёт эра Швёнтек. Посмотрим, насколько она получится продолжительной. Но, конечно, Серене остановить её будет непросто. По себе знаю, молодой сопернице сложно противостоять, даже когда тебе 30. А Уильямс уже 40. У Иды просто более молодой организм и нет списка травм в пассиве. В силу возраста полячка свежа и вынослива», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Складывается впечатление, выходя на корт в 40 лет, экс-первая ракетка планеты пытается догнать давно ушедший поезд. Она могла бы завершить карьеру на пике и уйти красиво, как сделала это её многолетняя оппонентка Мария Шарапова, решившаяся на такой шаг в 33 и в настоящий момент получающая удовольствие от жизни без спорта. Впрочем, многие женщины расстаются с теннисом намного раньше, например, действующая победительница Уимблдона Эшли Барти закончила в 25.

Уильямс, даже если не брать в расчёт многочисленные победы, давно добилась всего. Можно не сомневаться, она заработала достаточно денег, чтобы больше никогда не думать о призовых и получать удовольствие от любой другой деятельности, будь то работа тренером или экспертом на телевидении.

Продолжая же побег за 24-м ТБШ и очередным рекордом, одна из лучших теннисисток планеты рискует серьёзно испортить себе реноме. Болельщики привыкли к тому, что она неизменно доминирует, а вылеты в первом круге и жалость со стороны поклонников совсем не вяжутся с её громким именем.