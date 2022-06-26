Серена Уильямс заявила, что не намерена пока завершать карьеру

Американка Серена Уильямс рассказала, почему почти год не выступала на теннисных турнирах.

«Я не завершала карьеру. Мне просто нужно было восстановиться физически и психологически. Честно говоря, у меня не было никаких планов. Я просто не знала, когда вернусь. Уимблдон — это такое прекрасное место», — приводит слова Уильямс Eurosport.

40-летняя теннисистка является 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема. Уильямс не выступала после Открытого чемпионата Великобритании 2021 года. Она вернулась в тур на этой неделе на турнире в Истбурне.

Уильямс дала понять, что намерена принять участие в Уимблдоне-2022, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что Уильямс в паре с представительницей Туниса Онс Жабер вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Истбурне.