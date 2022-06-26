Серена Уильямс заявила, что не намерена пока завершать карьеру

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Американка Серена Уильямс рассказала, почему почти год не выступала на теннисных турнирах.
Серена Уильямс заявила, что не намерена пока завершать карьеру
  • AP

«Я не завершала карьеру. Мне просто нужно было восстановиться физически и психологически. Честно говоря, у меня не было никаких планов. Я просто не знала, когда вернусь. Уимблдон — это такое прекрасное место», — приводит слова Уильямс Eurosport.

40-летняя теннисистка является 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема. Уильямс не выступала после Открытого чемпионата Великобритании 2021 года. Она вернулась в тур на этой неделе на турнире в Истбурне.

Уильямс дала понять, что намерена принять участие в Уимблдоне-2022, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что Уильямс в паре с представительницей Туниса Онс Жабер вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Истбурне.

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