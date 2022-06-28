Тарпищев считает Свёнтек сильнее Серены Уильямс

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сравнил физические способности первой ракетки мира Иги Свёнтек и американки Серены Уильямс.

«Свёнтек сейчас сильнее, чем Серена. Надо учитывать её возраст. Понятно, что, грубо говоря, она может выстрелить на отдельно взятых турнирах, но уж больно хорошо сейчас играет Ига. У неё практически нет сейчас слабых мест», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

40-летняя американская теннисистка является 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема. Уильямс не выступала после Открытого чемпионата Великобритании 2021 года. 14 июня она получила уайлд-кард на участие в парном разряде турнира в Истбурне.

Серена Уильямс сыграет на Уимблдоне с француженкой Хармони Тан 28 июня в 19:20 мск.

Ранее она рассказала, почему почти год не выступала на теннисных турнирах.