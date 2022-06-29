Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона
Американская теннисистка уступила француженке Армони Тан в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Встреча продолжалась 3 часа 14 минут.
Американка не выступала с 2021 года, а последний турнир, в котором она приняла участие, был Уимблдон.
В следующем раунде Тан сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.
ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.
Ранее Ига Свёнтек побила рекорд Винус Уильямс по количеству выигранных матчей подряд.