Серена Уильямс сыграет на турнире в Истбурне перед Уимблдоном

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс получила уайлд-кард на участие в парном разряде турнира в Истбурне (WTA 500).

На турнире Уильямс сыграет в паре с Онс Жабер из Туниса. Соревнования начнутся за неделю до старта Уимблдонского турнира.

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс сообщила, что сыграет на Уимблдоне 2022 года.

Американка не выступала с 2021 года, а последний турнир, в котором она приняла участие, был Уимблдон. Теннисистка снялась из-за травмы по ходу матча первого круга с белоруской Александрой Саснович.

Ранее Серена Уильямс рассказала, что могла умереть из-за тромбоза.