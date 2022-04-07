Серена Уильямс рассказала, что могла умереть из-за тромбоза

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23-кратная чемпионка турниров Большого шлема в женском одиночном разряде Серена Уильямс призналась, что могла умереть, если бы врачи вовремя не обнаружили образования тромбов в лёгких.
Серена Уильямс рассказала, что могла умереть из-за тромбоза
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«В 2010 году я узнала, что у меня в лёгких образовались сгустки крови — тромбы, которые, если бы их вовремя не выявили, могли бы убить меня. С тех пор я живу в страхе, что это повторится. Это был не первый случай; у меня высокий риск образования тромбов. Я спросила медсестру: «Когда мне начать капать гепарин? Разве я не должен уже делать это прямо сейчас?», — приводит слова Уильямс Elle.

Спортсменка также рассказала, что у неё высокий риск образования тромбов, поэтому тот случай не был разовым.

40-летняя американка последний раз выходила на корт в июне прошлого года на Уимблдоне. Тогда она получила травму в матче первого круга турнира с Александрой Саснович из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что умер владелец канадского клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник.

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