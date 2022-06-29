Тарпищев: время Серены Уильямс уже прошло

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс в первом круге Уимблдона.

«Время Серены уже прошло. Она ещё и набрала вес. Естественно, её стремление выиграть и стать первой по количеству Больших шлемов понятно. Но её время прошло. И с каждым днём ей всё сложнее и сложнее что-то выиграть», — цитирует Тарпищева «РБК Спорт».

Он также подчеркнул, что у Уильямс исчезла психологическая устойчивость к играм. По его словам, спортсменка уже не вернётся на высокий уровень, так как многие факторы влияют на это.

«Не стоило возвращаться, поражение от Тан это подтверждает», — заключил Тарпищев.

В первом круге Уимблдона американская теннисистка уступила француженке Армони Тан в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Встреча продолжалась 3 часа 14 минут.

Уильямс не выступала с 2021 года, а последним турниром, в котором она приняла участие, был Уимблдон.

Ранее Уильямс не исключила, что продолжит выступать после вылета с Уимблдона.