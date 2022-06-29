Уильямс не исключила, что продолжит выступать после вылета с Уимблдона

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс прокомментировала поражение в первом круге Уимблдонского турнира.

«Это определённо лучше, чем в прошлом году. Это начало. Возможно, в ключевые моменты я могла быть лучше. Может ли этот матч быть последним для меня? Вопрос, на который я не могу ответить. Я не знаю», — заявила Уильямс.

В первом круге Уимлдона американская теннисистка уступила француженке Армони Тан в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Встреча продолжалась 3 часа 14 минут.

Уильямс не выступала с 2021 года, а последним турниром, в котором она приняла участие, был Уимблдон.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Ига Свёнтек сильнее Серены Уильямс.