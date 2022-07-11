Петренко исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию украинец Виктор Петренко исключён из Украинской федерации фигурного катания (УФФК).
Петренко исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

Он также лишён звания вице-президента федерации из-за участия в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, сообщает пресс-служба УФФК.

Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Татьяна Навка заявила о поддержке Виктора Петренко.

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