Петренко исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию украинец Виктор Петренко исключён из Украинской федерации фигурного катания (УФФК).

Он также лишён звания вице-президента федерации из-за участия в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, сообщает пресс-служба УФФК.

Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Татьяна Навка заявила о поддержке Виктора Петренко.