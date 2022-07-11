Тарасова осудила решение исключить Петренко из УФФК

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на исключение из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Виктора Петренко из-за его участия в шоу Татьяны Навки.

«Виктор — один из самых лучших людей на свете. Мы его знаем как доброжелательного и мирного человека. Удивляет ли меня это решение? Они уже не знают, что сделать с людьми, которые хотят мира», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

11 июля Петренко был исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки. Он также лишён звания вице-президента федерации.

Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля сейчас играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Татьяна Навка заявила о поддержке Виктора Петренко.