Тарасова осудила решение исключить Петренко из УФФК

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на исключение из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Виктора Петренко из-за его участия в шоу Татьяны Навки.
Тарасова осудила решение исключить Петренко из УФФК
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Виктор — один из самых лучших людей на свете. Мы его знаем как доброжелательного и мирного человека. Удивляет ли меня это решение? Они уже не знают, что сделать с людьми, которые хотят мира», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

11 июля Петренко был исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки. Он также лишён звания вице-президента федерации.

Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля сейчас играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Татьяна Навка заявила о поддержке Виктора Петренко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить