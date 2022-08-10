«Странный и глупый поступок»: литовские власти лишили фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград за участие в шоу Навки

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса рыцарских крестов ордена Гедиминаса, которые они получили в 2000 году после завоевания медалей на чемпионатах мира и Европы. Причиной такого решения стало их участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Более того, в сентябре местный сейм рассмотрит вопрос о лишении уроженки Москвы литовского гражданства. По мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, власти не имеют права так обращаться с легендарными для страны спортсменами. В свою очередь, Ирина Роднина подчеркнула, что таким образом в Прибалтике пытаются запугать спортсменов, чтобы они не выступали в России.

«Перечеркнули заслуги перед литовским государством»

О возможном лишении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских госнаград за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» стало известно в понедельник, 8 августа, когда глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов обсудить и поддержать это предложение.

На вынесение окончательного решения много времени не ушло, и уже в среду президент страны Гитанас Науседа последовал рекомендации комиссии по госнаградам и сделал официальное заявление. 13-кратных чемпионов Литвы лишили рыцарских крестов ордена Гедиминаса, которые им вручили в 2000-м после завоевания медалей на чемпионатах мира и Европы.

«Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей», — цитирует ТАСС Науседу.

Более того, он заявил о необходимости пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко гражданства. Уроженка Москвы получила его в 1993-м в порядке исключения, чтобы иметь возможность выступать под флагом Литвы в паре с Ванагасом.

По словам председателя парламентского комитета по праву и правопорядку Стасиса Шедбараса, необходимые поправки к закону о гражданстве «практически подготовлены». В четверг они должны быть зарегистрированы в секретариате сейма, а непосредственно вопрос об отчуждении гражданства собираются рассмотреть на первой осенней сессии парламента 10 сентября. Похоже, не поможет фигуристке даже тот факт, что она больше 20 лет замужем за Ванагасом.

В российской Госдуме также оперативно отреагировали на произошедшее. Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заверил, что внимательно следит за ситуацией, а также пообещал обратиться в МИД, чтобы там взяли дело на контроль.

«Ребят нельзя бросать. Если, не дай бог, их лишат гражданства, мы просто обязаны протянуть руку помощи. Таких глупых решений не встречал никогда в жизни. Своих же чемпионов, родных, любимых, они оставляют без государственных наград. У меня в Литве много друзей, раньше любил туда ездить: там живут хорошие люди. Но то, что творят их руководители, в уме не укладывается. Они ищут любой повод, чтобы докопаться до всего, что связано с Россией. И не нашли ничего умнее, чем придраться к своим же чемпионам», — приводит слова депутата «Матч ТВ».

Сами спортсмены пока никак не прокомментировали решение властей Литвы. Однако, по заверению организаторов «Лебединого озера», они продолжат выходить на лёд в Сочи согласно графику. Заступилась за них и сама Навка, назвавшая случившееся очередным проявлением ненависти к России.

«Великие атлеты дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство — лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит атлетов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им выносить такие вердикты», — подчеркнула Навка.

Пять поездок на Олимпиаду и медали чемпионатов мира и Европы

Вердикт руководства страны ещё больше удивляет, если учесть, что Дробязко и Ванагас — фактически единственные заметные фигуристы в истории Литвы. Маргарита Дробязко, как уже говорилось, родилась в Москве и в столице начала заниматься под руководством Галины Истоминой. Уже в группе Геннадия Аккермана она встала в пару с Повиласом Ванагасом.

После распада СССР дуэт принял решение выступать под флагом Литвы и успешно представлял прибалтийское государство на протяжении целого десятилетия. Пусть они так и не стали чемпионами мира и Европы, но поднимались на пьедестал. Наиболее успешным для спортсменов стал 2000-й, когда они заняли третье место на ЧЕ и ЧМ.

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Также они успели принять участие в пяти Олимпиадах и в 2002-м едва не взяли награды в Солт-Лейк-Сити. Пара до последнего вела борьбу за попадание в тройку, но в итоге осталась на пятой позиции. А после окончания сезона-2005/06 и седьмого места на Играх в Турине прибалты объявили о завершении карьеры.

Однако вешать коньки на гвоздь спортсмены не стали и переключились на работу в шоу. В частности, они приняли участие в семи сезонах «Ледникового периода». В 2014-м партнёрша заняла второе место в паре с актёром Станиславом Ярушиным. Повилас добился аналогичного достижения спустя два года вместе с актрисой Евгенией Крегжде.

При этом литовцы стали не первыми иностранными фигуристами, пострадавшими за участие в шоу Навки. В начале июля Виктора Петренко исключили из Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК), где он был вице-президентом.

«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях катался в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества страны», — объяснили своё решение в организации.

А на днях победитель Олимпийских игр и чемпионата мира 1992 года был указом президента Украины Владимира Зеленского лишён государственной стипендии.

«С большими спортсменами так обращаться нельзя»

В мире отечественного фигурного катания такое отношение к собственным звёздам вызвало недоумение. Так, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала действия властей Литвы «странным и глупым поступком».

«Произошедшее удивило и вызвало много вопросов. Почему профессиональный спорт должен быть на передовой политики? Мы ведь всю жизнь боремся за то, чтобы это было не так. Поэтому лишение Дробязко и Ванагаса госнаград — странный и глупый поступок со стороны литовских властей. Я очень сочувствую ребятам. Остаётся только ждать, надеяться и верить», — заявила Бестемьянова в комментарии RT.

Она также объяснила, что в Литве нет шоу такого уровня, как в России, а потому Маргарита и Повилас вынуждены жить и работать в другой стране.

«Это их сильно оскорбит. Они боролись за медали в составе сборной Литвы и защищали интересы государства. Не очень понятно, за что теперь их наказали. С большими спортсменами так обращаться нельзя. Они ведь легенды Литвы, а в их сторону совершили плевок. Я очень люблю эту пару. Они чудесные ребята и большие профессионалы. Отношусь к ним с большим уважением. Поверьте, Маргарита и Повилас никогда не лезли в политику — главным для них всегда оставалось творчество. А заниматься им они могли только в России, поскольку, повторюсь, на родине для этого возможностей нет», — добавила Бестемьянова.

При этом, по её мнению, бояться возможного оттока иностранцев из отечественных шоу в связи с давлением на родине не стоит, поскольку в России достаточно собственных сильных фигуристов. Потерять же от этого могут исключительно сами спортсмены, которые лишатся хорошего заработка.

Ещё жёстче высказалась трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она напомнила, что Дробязко и Ванагас фактически в одиночку на протяжении долгих лет отстаивали честь Литвы в фигурном катании.

«Эта маленькая страна давно нас всех удивляет своей тупостью и агрессивностью. К сожалению, поражаться тут нечему. Наверное, это единственная возможность как-то напомнить о себе, тем более в фигурном катании», — подчеркнула Роднина.

Что касается возможного отказа иностранцев от участия в мероприятиях, проходящих в России, она, как и Бестемьянова, не увидела в этом ничего страшного.

«Наверное, в других странах намеренно добиваются того, чтобы люди боялись ездить на наши шоу, стараются их запугать. Реализуется программа по тотальной изоляции России во всех сферах. Но у нас и без них есть кому выступать. Поверьте, таких шоу нет ни в одной стране Европы. Это их фигуристы потеряют отличную возможность кататься. Они сами всегда приезжали сюда с удовольствием, потому что больше нигде не могут заработать. Плюс они всегда хорошо общались с нашими ребятами», — добавила Роднина.