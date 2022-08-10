Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с Путиным

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«С кем бы хотелось сделать большое интервью? Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта», — цитирует Загитову РИА Новости.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

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