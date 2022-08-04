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Загитова рассказала, за какую команду КХЛ она болеет

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч «Сочи» — «Авангард» на турнире Sochi Hockey Open.
Загитова рассказала, за какую команду КХЛ она болеет
  • РИА Новости

«В принципе, слежу за всеми командами, но болею за «Ак Барс». Иногда смотрю игры СКА. В целом люблю, когда много заброшенных шайб. Я всегда за красивый хоккей»,— рассказала Загитова перед матчем.

Напомним, что фигуристка является дочерью хоккеиста Ильназа Загитова. Алина выиграла все возможные титулы в мировом фигурном катании и объявила о приостановке карьеры в 17 лет.

Ранее хет-трик Жафярова помог СКА обыграть «Адмирал» на Sochi Hockey Open.

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