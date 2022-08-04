«Все достижения обнулены»: ISU сократил до минимума квоту сборной России по фигурному катанию на ЧМ-2023

Международный союз конькобежцев (ISU) сократил максимальную квоту сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира 2023 года. В случае допуска она сможет заявить только по одному участнику или паре в каждый из видов. А для обеспечения максимального представительства на следующем первенстве планеты им необходимо будет занимать место не ниже второго. По мнению Ирины Родниной, вердикт ISU можно назвать хотя и несправедливым, но вполне ожидаемым. Мария Бутырская посетовала, что тяжелее всего в сложившейся ситуации придётся девушкам, конкуренция между которыми слишком высока. А Ирина Жук посоветовала спортсменам не думать о посторонних вещах, поскольку пока непонятно, разрешат ли им в принципе выступить на турнире.

«Мы выброшены с так называемого праздника жизни»

О лишении сборной России по фигурному катанию максимальной квоты на ЧМ-2023 стало известно в среду днём. Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте обнародовал количество участников по странам на этот турнир. С учётом отсутствия отечественных фигуристов на предыдущем первенстве планеты ISU принял решение оставить команде возможность заявить лишь по одному участнику или паре в каждый вид, если РФ будет допущена до соревнований. То же самое касается юниорского чемпионата мира.

При этом представительство на чемпионате Европы-2023 осталось прежним, поскольку россияне успели себе его обеспечить, выступив на ЧЕ в Таллине.

Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник, комментируя вердикт организации, назвал его предсказуемым. Вместе с тем он выразил уверенность, что Россия будет бороться за возвращение квот.

«Наши спортсмены участвовали на чемпионате Европы-2022 и, соответственно, благодаря результатам получили все квоты. Поскольку на ЧМ-2022 нас не было — путёвка только одна. Если нас не допустят на ЧЕ-2023, через год тоже останется всего одна. Россия не участвовала, поскольку её туда не пустили, а ISU поступила формально... Возможны ли какие-то другие решения в плане России — тема отдельного разговора. Но Российская Федерация, конечно, будет бороться за возвращение квот», — приводит слова Лакерника «Матч ТВ».

В свою очередь, гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отреагировал на произошедшее спокойно. Он напомнил, что россиян ещё не допустили до международных соревнований, а потому обсуждать детали не имеет смысла.

«Не о чем говорить. Вы задаёте очень абстрактный и неинтересный вопрос», — заявил функционер РИА Новости.

Высказался о сокращении квот и Александр Жулин, наставник олимпийских чемпионов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной. Он выразил надежду, что здравый смысл восторжествует и фигурное катание перестанут смешивать с политикой.

«Надо как-то жить дальше, мы пытаемся ставить программы, выступать в каких-то турнирах и так глубоко не копаем. Думаю, у людей до конца не пришло осознание, что мы выброшены с так называемого праздника жизни», — цитирует специалиста ТАСС.

Остаётся констатировать, что сборная России за три с половиной года до Олимпийских игр в Италии оказалась в непростой ситуации, а в случае допуска на мартовский ЧМ-2023 в Сайтаме ей необходимо будет показывать практически идеальное выступление, чтобы вернуть себе максимальную квоту уже на следующее первенство планеты (по три одиночника или пары).

Согласно регламенту, для её получения при одном выступающем представителе страны россияне обязаны будут занимать позицию не ниже второй. А чтобы на ЧМ-2024 могли поехать два фигуриста или пары, достаточно будет попасть в топ-10.

Не должно возникнуть проблем с решением этой задачи у девушек. В случае допуска на ЧМ сильнейшая россиянка в состоянии завоевать как минимум серебро, будь то Камила Валиева, Александра Трусова или Анна Щербакова. В спортивных парах запас прочности тоже достаточно велик с учётом того, что Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов взяли медали на ОИ в Токио.

А вот в танцах на льду Виктории Синициной и Никите Кацалапову попасть в двойку в условиях жесточайшей конкуренции и колоссального давления будет сложнее. Мужчинам и вовсе остаётся рассчитывать хотя бы на место в десятке и завоевание двух путёвок. На ОИ-2022 лучший из россиян Евгений Семененко оказался восьмым.

«Это удар и по фигуристам, и по тренерам»

По мнению опрошенных RT экспертов, ISU приняла крайне несправедливое решение, но оно оказалось ожидаемым, а потому остаётся только работать и надеяться на допуск до турнира в Сайтаме. Не видят они смысла и оспаривать вердикт. Так, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, что ФФККР в таком случае просто не станут слушать, поскольку россияне не участвовали в последнем мировом первенстве.

«Пусть не по своей вине, но отечественные фигуристы его пропустили. Фактически все их достижения оказались обнулены. В теории можно было бы взять итоги ЧМ-2021, но это тоже не совсем правильно. В таком случае претензии возникнут у других стран, которые катались на последнем ЧМ и имеют основания для своих квот. Россия в сложившейся ситуации — пострадавшая сторона, но кого это волнует? Никого, кроме нас самих. Оспорить такое решение крайне сложно, поскольку оно принято многими иностранными федерациями, которые, мягко говоря, относятся к нам не слишком дружелюбно. А ещё больше они не любят наши победы. На Россию наплевали перед ЧМ, а теперь исходят из того, что имеют. Если даже мы попробуем обратиться в суд, возмутятся представители других стран, и их голоса будут звучать куда громче», — посетовала Роднина.

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Она посочувствовала отечественным фигуристам, которые могут лишиться возможности поехать на первенство планеты, но напомнила, что ограничения и санкции коснулись не только их.

«Разумеется, они сильно пострадают, если у нас останется минимальная квота. Но сделать ничего нельзя. Теряют не только фигуристы, но все отечественные спортсмены. Футболисты, например, тоже лишились возможности отобраться на ЧМ. В этом плане фигуристы ничем не отличаются», — добавила Роднина.

В свою очередь, чемпионка мира Мария Бутырская подчеркнула, что сложившееся положение вещей устраивает многие сборные. Когда россиян не допустили до ЧМ-2022, соперники получили возможность завоевать медали, на которые раньше не рассчитывали. Минимальная квота отечественной команды также повышает их шансы на успех на следующем турнире.

«Давайте начнём с того, что наших спортсменов изначально несправедливо отстранили практически от всех международных соревнований. Фигуристам же не позволили участвовать в ЧМ. На Россию ополчились все. Ну и, разумеется, после недавнего первенства планеты многие остались довольны, что в отсутствие наших звёзд взяли награды, о которых и мечтать не могли», — заявила Бутырская.

Вместе с тем она, как и Роднина, не увидела смысла в попытке оспаривать решение ISU и отметила, что у России сейчас фактически нет возможности защитить права собственных атлетов.

«Мы понимаем, как это всё несправедливо, но сделать ничего не можем. Нас просто никто не собирается слушать и слышать. Если попробуем возмутиться, скажут: «Вы что? Скажите спасибо, что вас вообще допустили!» Поэтому, считаю, надо держать кулаки за то, чтобы отечественной сборной хотя бы разрешили выступить на ЧМ», — добавила Бутырская.

Больше всего от уменьшения квоты, по её словам, рискуют пострадать фигуристки, поскольку конкуренция между ними слишком высока.

«Получается, только одна получит возможность принять участие в первенстве планеты. С другой стороны, ввели возрастной ценз, а потому у них ещё будет возможность проявить себя без опасения, что на смену придут 15-летние конкурентки. Но впереди Олимпийские игры, и пока тоже непонятно, пустят ли туда россиян. А люди ведь живут этим. Они работают, проливая пот и кровь на тренировках ради цели, но не по своей вине могут лишиться мечты. Остаётся набраться терпения и надеяться на лучшее. Сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно», — заключила Бутырская.

А вот известный тренер Ирина Жук, специализирующаяся на танцах на льду, считает, что обсуждать данную тему не имеет смысла, поскольку пока непонятно, допустят ли россиян до ЧМ-2023. По её мнению, спортсменам не стоит обращать на это внимание.

«Безусловно, у нас в стране большое количество сильных пар и танцевальных дуэтов, которые рискуют не выступить на ЧМ. Но давайте скажем не только о них, но и о тех же одиночниках. Это удар по всем: и по фигуристам, и по тренерам. В сложившейся ситуации я вижу только один выход — продолжать работать и тренироваться. Спортсменам точно не имеет смысла забивать себе голову подобными вещами и трепать нервы, тем более задолго до начала турнира. Тут непонятно, что будет завтра. Мы должны делать своё дело», — подчеркнула специалист.