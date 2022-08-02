Навка поддержала высказывание Тутберидзе об отстранении россиян от международных турниров
- РИА Новости
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«Конечно, я поддерживаю Этери Тутберидзе. Она абсолютно права. Всё происходящее в фигурном катании — это просто беспредел. Даже не знаю, как правильно выразиться», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».
31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал слова Тутберидзе об отстранении российских фигуристов.