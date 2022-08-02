Навка поддержала высказывание Тутберидзе об отстранении россиян от международных турниров

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Конечно, я поддерживаю Этери Тутберидзе. Она абсолютно права. Всё происходящее в фигурном катании — это просто беспредел. Даже не знаю, как правильно выразиться», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал слова Тутберидзе об отстранении российских фигуристов.