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Навка поддержала высказывание Тутберидзе об отстранении россиян от международных турниров

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.
Навка поддержала высказывание Тутберидзе об отстранении россиян от международных турниров
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Конечно, я поддерживаю Этери Тутберидзе. Она абсолютно права. Всё происходящее в фигурном катании — это просто беспредел. Даже не знаю, как правильно выразиться», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал слова Тутберидзе об отстранении российских фигуристов.

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