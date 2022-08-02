Ягудин поддержал слова Тутберидзе об отстранении российских фигуристов

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Полностью согласен с Этери Георгиевной: международные рейтинги не должны обновляться в отсутствие российских фигуристов», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее министр спорта Олег Матыцин отреагировал на слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.