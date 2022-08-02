Ягудин поддержал слова Тутберидзе об отстранении российских фигуристов
- Gettyimages.ru
- © Jean Catuffe
«Полностью согласен с Этери Георгиевной: международные рейтинги не должны обновляться в отсутствие российских фигуристов», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».
31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее министр спорта Олег Матыцин отреагировал на слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.