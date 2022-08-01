Матыцин отреагировал на слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов
- РИА Новости
«Формирование рейтинговых списков — это прерогатива международных федераций. Решение ISU об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур», — цитирует Матыцина РИА Новости.
Он также отметил, что Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и создаёт условия для тренировочной и соревновательной практики.
31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее хореограф и тренер Илья Авербух поддержал слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.