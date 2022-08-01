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Матыцин отреагировал на слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов

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Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.
Матыцин отреагировал на слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов
  • РИА Новости

«Формирование рейтинговых списков — это прерогатива международных федераций. Решение ISU об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он также отметил, что Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и создаёт условия для тренировочной и соревновательной практики.

31 июля Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее хореограф и тренер Илья Авербух поддержал слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.

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