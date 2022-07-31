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Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Где же основной принцип — честный спорт (fair play)? Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас — это абсурд. Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю это ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений», — написала Тутберидзе в соцсетях.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала к возвращению российских атлетов к международным соревнованиям.

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