Тарасова: пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям. А то сейчас творится настоящий беспредел! Я очень переживаю за них. Сколько можно? Мы очень любим и поддерживаем их. Терпения, ребята», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.
7 июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) на сентябрьском конгрессе рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.