Тарасова: пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала к возвращению российских атлетов к международным соревнованиям.
Тарасова: пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям. А то сейчас творится настоящий беспредел! Я очень переживаю за них. Сколько можно? Мы очень любим и поддерживаем их. Терпения, ребята», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

7 июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) на сентябрьском конгрессе рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

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