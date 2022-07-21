В IBU рассмотрят вопрос допуска россиян на международные турниры на конгрессе в сентябре

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Международный союз биатлонистов (IBU) на сентябрьском конгрессе рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.
В IBU рассмотрят вопрос допуска россиян на международные турниры на конгрессе в сентябре
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя IBU, приостановление или другие санкции перестают действовать после следующего очередного заседания конгресса, если конгресс не примет соответствующего решения на этом заседании.

Напомним, что ближайшее собрание пройдёт в австрийском Зальцбурге с 15 по 18 сентября.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением в силу, а также запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под эгидой IBU.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров объяснил отказ сборной от выступлений в нейтральном статусе.

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