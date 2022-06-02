Майгуров: нейтральный статус неприемлем и унизителен для российских биатлонистов

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил отказ сборной от выступлений в нейтральном статусе.
Майгуров: нейтральный статус неприемлем и унизителен для российских биатлонистов
  • РИА Новости

«Это было в первую очередь моё решение, поддержанное ОКР и Минспорта. Тот статус, в котором нам предложили выступать, для нас унизителен и неприемлем», — цитирует Майгурова «Лыжный спорт».

Он также признался, что сразу понимал, к чему всё приведёт, и окончательно в этом убедился, когда россиянам запретили выступать даже в нейтральном статусе.

«Это решение IBU мы оспорили в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, потому что считаем отстранение неправомерным: мы не нарушали никаких правил и требований IBU и отстранения ничем не заслужили», — добавил президент союза.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу.

Ранее Майгуров высказался о создании инвентаря для биатлона в России.

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