Майгуров: на создание лучшего инвентаря для биатлона в России уйдут десятки лет

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о создании инвентаря для биатлона в России.

«Если говорить про инвентарь элитного класса, на его создание уйдут не просто годы — возможно, десятки лет. Мы ещё год назад обсуждали такой проект с крупнейшим производителем лыж — фабрикой в Балабаново, с Министерством спорта Калужской области», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

По его словам, после того, как состоялось несколько больших совещаний со спортивными федерациями и ведущими производителями инвентаря, началась работа по разработке. Он также отметил, что союз продолжает поддерживать связи с иностранными производителями и ищет варианты взаимодействия с ними.

23 мая министр спорта России Олег Матыцин во время круглого стола по импортозамещению в спортивной индустрии сообщил, что необходимо найти решения и минимизировать риски в поставках оборудования для массового спорта.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал импортозамещение важнейшей задачей для развития спорта в России.

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