Майгуров: на создание лучшего инвентаря для биатлона в России уйдут десятки лет
«Если говорить про инвентарь элитного класса, на его создание уйдут не просто годы — возможно, десятки лет. Мы ещё год назад обсуждали такой проект с крупнейшим производителем лыж — фабрикой в Балабаново, с Министерством спорта Калужской области», — цитирует Майгурова «Чемпионат».
По его словам, после того, как состоялось несколько больших совещаний со спортивными федерациями и ведущими производителями инвентаря, началась работа по разработке. Он также отметил, что союз продолжает поддерживать связи с иностранными производителями и ищет варианты взаимодействия с ними.
23 мая министр спорта России Олег Матыцин во время круглого стола по импортозамещению в спортивной индустрии сообщил, что необходимо найти решения и минимизировать риски в поставках оборудования для массового спорта.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал импортозамещение важнейшей задачей для развития спорта в России.