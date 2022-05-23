Свищёв назвал импортозамещение важнейшей задачей для развития спорта в России

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о главных задачах для развития спортивной индустрии в России.
Свищёв назвал импортозамещение важнейшей задачей для развития спорта в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сегодня задача импортозамещения спортивного оборудования и инвентаря является краеугольной для развития спорта», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он также сказал, что изоляция России со стороны Запада приведёт к технологическому отставанию, если не будет принято решение, которое подтолкнёт российскую спортивную индустрию вперёд. Он отметил, что соответствующий проект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделит более 3 млрд рублей на строительство спортивной инфраструктуры в регионах.

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