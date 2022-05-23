Правительство выделит более 3 млрд рублей на создание спортивной инфраструктуры

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделит более 3 млрд рублей на строительство спортивной инфраструктуры в регионах.
Правительство выделит более 3 млрд рублей на создание спортивной инфраструктуры
  • РИА Новости

«По поручению президента во всех регионах страны строится разнообразная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для различных видов занятий: от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО. На эти цели распределим в бюджете на текущий год более 3 млрд рублей», — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Он отметил, что более 2 млрд рублей пойдёт на строительство площадок, оставшаяся часть будет направлена на индексацию расходов на закупку спортивного оборудования. По его словам, в результате нарушения поставок в страну цены на инвентарь сильно выросли.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что средства, сэкономленные в связи с отменой международных мероприятий в России, пойдут на поддержку и развитие национального спорта.

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