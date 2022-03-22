Матыцин: Минспорт России прилагает максимум усилий для развития спорта в новых условиях
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«Минспорт РФ прилагает максимум усилий для развития отечественного спорта в новых условиях. Продолжим поддерживать наших спортсменов, организовывать спортивные соревнования со странами-партнёрами», — цитирует Матыцина ТАСС.
По его словам, в планах идёт активное развитие массового спорта и создание дополнительной инфраструктуры в шаговой доступности для граждан.
«Сэкономленные средства в связи с отменой международных мероприятий в России пойдут на строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий с международным участием», — добавил Матыцин.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.
Ранее Матыцин заявил, что Россия является самодостаточной спортивной державой, для которой нет преград.