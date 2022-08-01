Авербух поддержал слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов

Хореограф и тренер Илья Авербух поддержал Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Шаг Этери Тутберидзе вполне логичен. Это было бы честно и к нашим фигуристам, и к другим участникам соревнований», — цитирует Авербуха Sport24.

Он также подчеркнул, что участие российских спортсменок усилило бы позиции других фигуристок, но из-за их отсутствия это становится недействительным.

Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила поддержку Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.