Тарасова: без наших фигуристок занимать первые места — это аморально

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Думаю, что идею Этери Тутберидзе стоит поддержать и другим деятелям фигурного катания. Без наших самых сильных девочек занимать первые места — это просто аморально» — цитирует Тарасову Sport24.

Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее Татьяна Тарасова призвала к возвращению российских атлетов к международным соревнованиям.