Тарасова: без наших фигуристок занимать первые места — это аморально
- РИА Новости
«Думаю, что идею Этери Тутберидзе стоит поддержать и другим деятелям фигурного катания. Без наших самых сильных девочек занимать первые места — это просто аморально» — цитирует Тарасову Sport24.
Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее Татьяна Тарасова призвала к возвращению российских атлетов к международным соревнованиям.