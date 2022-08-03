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Бутырская: Россия не сможет оспорить сокращение квот на ЧМ-2023 по фигурному катанию

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Чемпионка мира Мария Бутырская выразила сомнение в том, что России удастся оспорить сокращение количества квот на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.
Бутырская: Россия не сможет оспорить сокращение квот на ЧМ-2023 по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«К сожалению, мы находимся в очень тяжёлом положении, когда фактически не имеем возможности защитить права собственных атлетов. Мы понимаем, как это всё несправедливо, но сделать ничего не можем. Нас просто никто не собирается слушать и слышать. Если попробуем оспорить данное решение, скажут: «Вы что? Скажите спасибо, что вас вообще допустили!» Поэтому, считаю, надо держать кулаки за то, чтобы отечественной сборной хотя бы разрешили выступить на ЧМ», — заявила Бутырская в беседе с RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество квот для сборной России.

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